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Россия сообщила о полном освобождении территории «Азовстали»

Минобороны России заявило о полном освобождении территории завода «Азовсталь» в Мариуполе

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил о полном освобождении территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. Его слова приводит РИА Новости.

Территория металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе <...> полностью освобождена

Игорь Конашенков официальный представитель Минобороны России

По его данным, подземные сооружения завода, в которых прятались украинские бойцы, перешли под полный контроль российских вооруженных сил. В общей сложности с 16 мая в результате операции сложили оружие и сдались в плен 2439 бойцов украинского батальона «Азов» и военнослужащих ВСУ, заблокированных на территории завода, заявил Конашенков.

2439бойцов «Азова» и военных ВСУ

сложили оружие и сдались в плен с 16 мая

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17 мая 2022

Ранее командир полка украинских вооруженных сил «Азов» Денис Прокопенко (Редис) вышел с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе и сдался в плен. По его словам, высшее военное руководство Украины отдало приказ о прекращении обороны Мариуполя. Представитель Минобороны рассказал, что российским военным пришлось вывезти сдавшегося в плен командира полка «Азов» с территории завода «Азовсталь» на броневике, чтобы не допустить расправы над ним местных жителей.

Сегодня, 20 мая, сдалась в плен последняя группа в количестве 531 боевика. Так называемый «командир» <...> был вывезен с территории комбината в специальном бронеавтомобиле

Игорь Конашенков официальный представитель Минобороны России

Сдача в плен солдатов ВСУ

Накануне, 19 мая, Конашенков сообщил, что на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе в плен сдался 771 украинский военный. Он добавил, что всего с понедельника, 16 мая, на комбинате в плен сдались 1730 человек, среди которых 80 раненых. Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), которым необходима помощь, были отправлены на лечение в медицинские учреждения в Новоазовске и Донецке.

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30 марта 2022

В числе сдавшихся в плен был командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский с позывным Волына.

Выглядел почти свеженьким, оружие сдал, вещи досмотрели — в общем, прошел стандартную процедуру перед погрузкой в автобус. Процесс безоговорочной эвакуации в плен идет по плану

Ирина Куксенковакорреспондент Первого канала

По ее словам, Волынский вышел с территории завода без заместителя командира полка «Азов» Святослава Паламара по прозвищу Калина.

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15 мая 2022

Судьба сдавшихся украинских военных с «Азовстали»

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров ранее отмечал, что решать вопрос о будущем украинских военных, которые попали в плен, должно руководство Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Решать судьбу пленных будет руководство ДНР и ЛНР

Владимир Джабаровпервый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам

Политик выразил уверенность, что обмена украинских военных быть не должно, они должны понести законное наказание.

Сейчас встанет вопрос обмена, но, на мой взгляд, обменивать их будет нерационально. В любом случае должен быть суд, никакого самосуда быть не должно. По закону ДНР и ЛНР пленные будут осуждены на конкретные сроки в соответствии с нормативными актами этих республик

Владимир Джабаровпервый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам

Бои в Мариуполе продолжались с конца февраля. В начале апреля официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил о полной блокировке города. Основными очагами сопротивления украинских военных в Мариуполе он называл центр города, порт и «Азовсталь».

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Марина Совина
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