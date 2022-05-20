Россия сообщила о полном освобождении территории «Азовстали»
Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил о полном освобождении территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. Его слова приводит РИА Новости.
Территория металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе <...> полностью освобождена
По его данным, подземные сооружения завода, в которых прятались украинские бойцы, перешли под полный контроль российских вооруженных сил. В общей сложности с 16 мая в результате операции сложили оружие и сдались в плен 2439 бойцов украинского батальона «Азов» и военнослужащих ВСУ, заблокированных на территории завода, заявил Конашенков.
сложили оружие и сдались в плен с 16 мая
Ранее командир полка украинских вооруженных сил «Азов» Денис Прокопенко (Редис) вышел с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе и сдался в плен. По его словам, высшее военное руководство Украины отдало приказ о прекращении обороны Мариуполя. Представитель Минобороны рассказал, что российским военным пришлось вывезти сдавшегося в плен командира полка «Азов» с территории завода «Азовсталь» на броневике, чтобы не допустить расправы над ним местных жителей.
Сегодня, 20 мая, сдалась в плен последняя группа в количестве 531 боевика. Так называемый «командир» <...> был вывезен с территории комбината в специальном бронеавтомобиле
Сдача в плен солдатов ВСУ
Накануне, 19 мая, Конашенков сообщил, что на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе в плен сдался 771 украинский военный. Он добавил, что всего с понедельника, 16 мая, на комбинате в плен сдались 1730 человек, среди которых 80 раненых. Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), которым необходима помощь, были отправлены на лечение в медицинские учреждения в Новоазовске и Донецке.
В числе сдавшихся в плен был командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский с позывным Волына.
Выглядел почти свеженьким, оружие сдал, вещи досмотрели — в общем, прошел стандартную процедуру перед погрузкой в автобус. Процесс безоговорочной эвакуации в плен идет по плану
По ее словам, Волынский вышел с территории завода без заместителя командира полка «Азов» Святослава Паламара по прозвищу Калина.
Судьба сдавшихся украинских военных с «Азовстали»
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров ранее отмечал, что решать вопрос о будущем украинских военных, которые попали в плен, должно руководство Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Решать судьбу пленных будет руководство ДНР и ЛНР
Политик выразил уверенность, что обмена украинских военных быть не должно, они должны понести законное наказание.
Сейчас встанет вопрос обмена, но, на мой взгляд, обменивать их будет нерационально. В любом случае должен быть суд, никакого самосуда быть не должно. По закону ДНР и ЛНР пленные будут осуждены на конкретные сроки в соответствии с нормативными актами этих республик
Бои в Мариуполе продолжались с конца февраля. В начале апреля официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил о полной блокировке города. Основными очагами сопротивления украинских военных в Мариуполе он называл центр города, порт и «Азовсталь».