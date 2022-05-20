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Командира «Азова» вывезли с «Азовстали» на броневике

В Минобороны заявили, что командира «Азова» вывезли с территории «Азовстали» на броневике

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что российские военные были вынуждены вывезти сдавшегося в плен командира полка «Азов» с территории завода «Азовсталь» на броневике, чтобы не допустить расправы над ним местных жителей, сообщает РИА Новости.

«Сегодня, 20 мая, сдалась в плен последняя группа в количестве 531 боевика. Так называемый "командир" нацистов "Азова" из-за ненависти мариупольцев и желания расправы над ним горожан за многочисленные зверства был вывезен с территории комбината в специальном бронеавтомобиле», — заявил он.

Ранее стало известно, что в рядах территориальной обороны Украины начались бунты из-за отправки подразделений на передовую без подготовки, без техники и подкрепления. В связи с этим 101-я и 115-я бригады записали видеообращения к командованию и властям, заявляя об отказе выполнять боевые задачи.

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Марина Совина
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