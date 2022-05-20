Стало известно о бунтах среди бойцов теробороны Украины из-за отправки на передовую

В рядах территориальной обороны Украины начались бунты из-за отправки подразделений на передовую без подготовки. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Бойцы теробороны жалуются, что их послали на передовую в Донбасс неподготовленными, без техники и подкрепления. В связи с этим 101-я и 115-я бригады записали видеообращения к командованию и властям, заявляя об отказе выполнять боевые задачи.

Кроме того, украинским СМИ стало известно о конфликте, который возник между командованием теробороны и родственниками бойцов 65-го батальона 103-й бригады. Последние устроили протест, застав командира батальона в городе Стрый Львовской области, тогда как рядовых военнослужащих перебросили на восток страны.

Ранее стало известно, что отправленные на передовую бойцы украинской теробороны сдались в плен под Камышевахой в Запорожской области после того, как их бросило командование. По словам одного из бойцов, подразделение должно было нести службу на блокпостах в Днепропетровской области, но в результате было брошено к линии фронта под городом Попасная.