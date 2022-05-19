Брошенные командованием бойцы украинской теробороны сдались в плен под Камышевахой

Отправленные на передовую бойцы украинской теробороны сдались в плен под Камышевахой в Запорожской области после того, как их бросило командование. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сначала было 40 человек, наших старших лейтенантов, сержантов взяли в плен. Потом мы остались без командования, нас поставили сюда на точки и сказали охранять территорию. Мы окапывались, потом дожди, мы в грязи, нам ни воды, ничего не приносили, мы из болота пили воду, к нам пришла российская армия, и мы сразу сдались», — рассказал журналистам сложивший оружие боец теробороны Иван Василенко.

По словам мужчины, его подразделение должно было нести службу на блокпостах в Днепропетровской области, но в результате было брошено к линии фронта под город Попасная. «Нас кинули просто на произвол», — отметил Василенко.

Он также положительно отозвался об отношении русских военных к пленным и заявил, что «нет смысла против них стоять».

Ранее в сети появилось видео, на котором бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) жалуются на свое командование и отказываются вести боевые действия. По словам военнослужащих, у них нет ни подкрепления, ни тяжелой боевой техники, ни командования.