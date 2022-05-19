Появилось видео с жалобами украинских военных на свое командование

Бойцы ВСУ на видео отказались вести боевые действия и пожаловались на командование

В сети появилось видео, на котором бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) пожаловались на свое командование и отказались вести боевые действия. Об этом сообщает Telegram-канал RT.

Военнослужащие рассказали, что у них нет ни подкрепления, ни тяжелой боевой техники, ни командования. «Нас отправляют на верную смерть», — заявил один из них в видеообращении.

Утверждается, что на видео — подразделение 115-й бригады украинской армии, которое должно было выполнять задачи в Северодонецке.

Ранее пленный военнослужащий ВСУ рассказал, что инструкторы НАТО на заводе «Заря» в Рубежном издевались над украинскими военными. По его словам, иностранцы приносили бойцам свои грязные вещи, которые нужно было стирать, а также заставляли мыть за ними посуду.

Другой пленный украинский военнослужащий, командир артиллерийской батареи Денис Назаров заявил об обмане со стороны командования: военных убеждали, что если те сдадутся в плен, то будут убиты. Он также отметил, что бойцов бросили в безвыходной ситуации — без воды, еды и боеприпасов.