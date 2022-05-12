Пленный артиллерист ВСУ рассказал об обмане со стороны командования

Пленный боец ВСУ Назаров заявил, что украинское командование обманывало артиллеристов

Пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ), командир украинской артиллерийской батареи Денис Назаров заявил об обмане со стороны командования: военных убеждали, что если те сдадутся в плен, то будут убиты. Об этом он рассказал следователям Следственного комитета России (СКР), передает РИА Новости.

«Говорили, что вы артиллеристы, вас никто в плен брать не будет, у вас один выход — сидеть здесь и воевать. Больше ничего. А если вы туда выйдете, вас сразу убьют», — объяснил Назаров.

Он добавил, что командование бросило их в безвыходной ситуации: вода заканчивалась, еды и боеприпасов не осталось. «Спрашивали вышестоящее командование — ждите, ждите. Уже не выдерживали люди», — рассказал военнослужащий.

По словам Назарова, россияне хорошо приняли украинских военнопленных. Артиллерист отметил, что его кормят, к нему хорошо относятся и ни разу не били.

Ранее руководитель комитета по обороне Госдумы генерал-полковник Андрей Картаполов объяснил, почему все больше солдат ВСУ складывают оружие и сдаются российским военным. По его мнению, до простых солдат и офицеров ВСУ начинает доходить, что они не за то воюют. Картаполов также уверен, что не нужно отпускать пленных украинцев — есть опасность, что их снова призовут, что лишь затянет ход специальной операции.