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Пленный артиллерист ВСУ рассказал об обмане со стороны командования

Пленный боец ВСУ Назаров заявил, что украинское командование обманывало артиллеристов

Фото: Ueslei Marcelino / Reuters

Пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ), командир украинской артиллерийской батареи Денис Назаров заявил об обмане со стороны командования: военных убеждали, что если те сдадутся в плен, то будут убиты. Об этом он рассказал следователям Следственного комитета России (СКР), передает РИА Новости.

«Говорили, что вы артиллеристы, вас никто в плен брать не будет, у вас один выход — сидеть здесь и воевать. Больше ничего. А если вы туда выйдете, вас сразу убьют», — объяснил Назаров.

Он добавил, что командование бросило их в безвыходной ситуации: вода заканчивалась, еды и боеприпасов не осталось. «Спрашивали вышестоящее командование — ждите, ждите. Уже не выдерживали люди», — рассказал военнослужащий.

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По словам Назарова, россияне хорошо приняли украинских военнопленных. Артиллерист отметил, что его кормят, к нему хорошо относятся и ни разу не били.

Ранее руководитель комитета по обороне Госдумы генерал-полковник Андрей Картаполов объяснил, почему все больше солдат ВСУ складывают оружие и сдаются российским военным. По его мнению, до простых солдат и офицеров ВСУ начинает доходить, что они не за то воюют. Картаполов также уверен, что не нужно отпускать пленных украинцев — есть опасность, что их снова призовут, что лишь затянет ход специальной операции.

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Алевтина Запольская
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