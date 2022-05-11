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В Госдуме заявили о массовой сдаче солдат ВСУ в плен

Депутат Картаполов заявил, что солдаты ВСУ массово сдаются в плен из-за нежелания воевать
Андрей Картаполов

Андрей Картаполов. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Руководитель комитета по обороне Госдумы генерал-полковник Андрей Картаполов в беседе с SM-News объяснил, почему все больше солдат ВСУ складывают оружие и сдаются российским военным.

«Это свидетельствует о том, что до простых солдат и офицеров ВСУ начинает доходить, что они не за то воюют. И их сопротивление бессмысленно, есть абсолютно другой путь — спокойный и понятный, который восемь лет назад выбрал Донбасс», — высказал свое мнение Картаполов.

Генерал отметил, что люди на Украине постепенно начали замечать, что происходит. Также Картаполов считает, что не нужно отпускать пленных украинцев. В противном случае есть опасность, что их призовут второй раз и это лишь затянет проведение специальной военной операции.

Ранее помощник главы Чечни Рамзана Кадырова Апты Алаудинов сообщил, что выбитые из Рубежного в Луганской области бойцы ВСУ «почти» блокированы на заводе «Заря».

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Варвара Кошечкина
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