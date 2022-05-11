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Помощник Кадырова заявил о блокировании выбитых из Рубежного бойцов ВСУ

Помощник Кадырова заявил о блокировании остатков выбитых из Рубежного ВСУ на заводе «Заря»

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Выбитые из Рубежного в Луганской области бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) «почти» блокированы на заводе «Заря». Об этом сообщил помощник главы Чечни Рамзана Кадырова Апты Алаудинов, его слова приводит РИА Новости.

По словам Алаудинова, главной задачей российских военных было не допустить того, чтобы бойцы ВСУ остались «за спиной» россиян.

«Мы эту задачу уже выполнили, наши силы и средства практически блокировали завод "Заря"», — рассказал помощник Кадырова.

Алаудинов добавил, что силы чеченского спецназа совместно с Народной милицией Луганской народной республики (ЛНР) вышли к границам села Воеводовка.

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Химический завод «Заря» находится на территории города Рубежного, о занятии которого ранее дважды с разницей в пять дней заявлял Кадыров.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин сообщил, что это было сделано по просьбе признанных ранее независимыми Донецкой и Луганской народных республик. Глава государства добавил, что цель операции — денацификация и демилитаризация Украины.

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Валерий Розенберг
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