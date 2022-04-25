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Кадыров сообщил о занятии Рубежного российскими войсками

Кадыров сообщил, что российские войска заняли Рубежное в Луганской области

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Подразделения Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) совместно с российскими войсками заняли поселение Рубежное. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

По словам Кадырова, в штурме также участвовали бойцы спецподразделения «Ахмат», вступившие вместе с луганскими ополченцами в бой за оставшиеся в поселении позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) и националистических батальонов, нанеся им существенные потери.

Ранее глава Чечни уже сообщал о взятии Рубежного. Тогда он опубликовал видео, на котором заместитель командира подразделения «Ахмат» Хасейн Мудуев устанавливает флаг с портретом отца Кадырова и бывшего президента Чечни Ахмата Кадырова на въезде в поселение, где уже находится российский флаг.

В четверг, 21 апреля, Кадыров сообщил о полном контроле российских войск над Мариуполем. Он отметил, что в операции участвовали чеченские бойцы вместе с ополченцами Донецкой народной республики (ДНР) и российскими военными. Всех участников операции глава Чечни похвалил за профессионализм.

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