Кадыров объявил об окончательном переходе Рубежного под контроль России

Глава Чечни Кадыров заявил о переходе города Рубежное под полный контроль ВС России

Город Рубежное в Луганской народной республике (ЛНР) перешел под окончательный контроль российских войск. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«[Бойцы] Учебно-тренировочного центра СОБР "Ахмат" совместно с российскими военнослужащими и подразделениями народной милиции ЛНР выдавили нацистскую погань с территории города», — сообщил руководитель региона.

Кадыров также опубликовал видео, на котором заместитель командира подразделения Хасейн Мудуев устанавливает флаг с портретом первого президента Чечни Ахмата Кадырова при въезде в город, там же водружен флаг России.

«Теперь каждый последователь бандеровской идеологии сто раз подумает, прежде чем сделать шаг в сторону Рубежного. Если даже и осмелится, этот шаг обойдется ему крайне дорого», — написал глава Чечни и добавил, что чеченские силовики приступили к круглосуточной охране города.

Ранее сообщалось, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) покидают район населенных пунктов Рубежное, Северодонецк и Лисичанск. По данным источника, большое количество украинских военных в настоящий момент покидает «треугольник» между тремя городами.

