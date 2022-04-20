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Стало известно об отходе ВСУ из района Рубежного и Лисичанска

«Луганскинформцентр»: ВСУ покидают район Рубежного, Северодонецка и Лисичанска

Фото: Press service of the Ukrainian Armed Forces General Staff / Reuters

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) покидают район населенных пунктов Рубежное, Северодонецк и Лисичанск. Об этом «Луганский информационный центр» сообщает со ссылкой на военнослужащего, находящегося неподалеку от Рубежного.

По данным источника, большое количество украинских военных в настоящий момент покидает «треугольник» между тремя городами.

«Очень большая надежда есть, что будет как по Кременной. Они (украинские военные — прим. «Ленты.ру») просто ушли — и все. Ну а дальше их ждет, естественно, много "сюрпризов" в других местах, и они об этом знают, поэтому, думаю, будет дальнейшая массовая сдача в руки миротворческих сил происходить», — добавил военнослужащий.

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Алевтина Запольская
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