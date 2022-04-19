Город Кременная перешел под контроль ЛНР

Представитель ЛНР Филипоненко сообщил, что город Кременная перешел под контроль республики

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что город Кременная перешел под контроль республики. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Филипоненко, над городской администрацией города Кременной устанавливается флаг ЛНР, флаг России уже размещен. «Это как нельзя более четкое свидетельство того, что город перешел полностью под контроль Народной милиции ЛНР и Вооруженных сил РФ», — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что Розовский район Запорожской области захотели присоединить к Донецкой народной республике (ДНР). Военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко уточнил, что в ходе голосования на народном сходе, «на котором присутствовали уполномоченные местными жителями для принятия решений люди», данное решение поддержали единогласно.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что власти республики не оставят без внимания обращение жителей района и рассмотрят его в будущем.