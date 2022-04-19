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В ДНР рассмотрят вопрос о присоединении одного из районов Украины

Пушилин заявил, что власти ДНР рассмотрят вопрос о присоединении Розовского района
Денис Пушилин

Денис Пушилин. Фото: denis-pushilin.ru / Global Look Press

Власти Донецкой народной республики (ДНР) не оставят без внимания обращение жителей Розовского района Запорожской области Украины о присоединении к ДНР и рассмотрят его в будущем. Об этом во вторник, 19 апреля, заявил глава ДНР Денис Пушилин, передает ТАСС.

«Это не первое, но уж точно — первое публичное и столь явное обращение, что заслуживает особого уважения. (...) Люди действительно натерпелись за все эти восемь лет, люди устали от нацистского режима, и, конечно, они хотят изменений. Изменений в положительную сторону», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Он заверил, что ДНР будет оказывать им всестороннюю помощь в части выплат пенсий, зарплат бюджетникам, социальных пособий, медицинской помощи, обеспечения безопасности. «Что касается изменений административных границ, с учетом того, что Донецкая народная республика признана в конституционных границах, безусловно, этот вопрос будет решаться позже», — резюмировал Пушилин.

Ранее сообщалось, что Розовский район Запорожской области захотели присоединить к Донецкой народной республике (ДНР). Военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко уточнил, что в ходе голосования на народном сходе, «на котором присутствовали уполномоченные местными жителями для принятия решений люди», данное решение поддержали единогласно.

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Марина Совина
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