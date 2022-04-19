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Украинский район решил присоединиться к ДНР

Журналист ВГТРК Руденко: Розовский район Запорожья принял решение о присоединении к ДНР

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Розовский район Запорожской области захотели присоединить к Донецкой народной республике (ДНР). Как уточнил в своем Telegram-канале военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко, в ходе голосования на народном сходе данное решение поддержали единогласно.

«Розовский район Запорожья самостоятельно организовал и провел собрание на котором присутствовали уполномоченные местными жителями для принятия решений люди», — уточнил журналист.

На опубликованных Руденко кадрах видно, как присутствующие голосуют «за временное присоединение» к ДНР.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны России обратилось к властям Киева. Ведомство призвало власти Украины приказать боевикам сложить оружие.

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Варвара Кошечкина
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