Минобороны России обратилось к киевским властям

Генерал Мизинцев призвал власти Киева приказать боевикам сложить оружие

Министерство обороны России обратилось к властям Киева. Ведомство призвало власти Украины приказать боевикам сложить оружие. Об этом на заседании Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию заявил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Еще раз призываем официальные власти Киева проявить благоразумие, отдать соответствующие указания боевикам о прекращении бессмысленного сопротивления и выходе из очага сопротивления», — заявил он.

Мизинцев добавил, что соответствующие команды от киевских властей командиры подразделений могут не получить, поэтому Минобороны России призывает их принять это решение самостоятельно, после чего сложить оружие.

Также оборонное ведомство гарантировало тем, кто сложит оружие, сохранение жизни, полную безопасность и оказание медицинской помощи.

«Россия неоднократно, в том числе на примере сложивших оружие и сдавшихся в плен украинских морских пехотинцев, на практике уже подтверждала свое гуманное отношение к военнопленным, полное соблюдение норм международного гуманитарного права», — заключил генерал-полковник.

Ранее Министерство обороны России дало два часа бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) для мирного выхода с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. Отмечается, что сложившим оружие гарантируется сохранение жизни.