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Минобороны России обратилось к киевским властям

Генерал Мизинцев призвал власти Киева приказать боевикам сложить оружие

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Министерство обороны России обратилось к властям Киева. Ведомство призвало власти Украины приказать боевикам сложить оружие. Об этом на заседании Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию заявил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Еще раз призываем официальные власти Киева проявить благоразумие, отдать соответствующие указания боевикам о прекращении бессмысленного сопротивления и выходе из очага сопротивления», — заявил он.

Мизинцев добавил, что соответствующие команды от киевских властей командиры подразделений могут не получить, поэтому Минобороны России призывает их принять это решение самостоятельно, после чего сложить оружие.

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Также оборонное ведомство гарантировало тем, кто сложит оружие, сохранение жизни, полную безопасность и оказание медицинской помощи.

«Россия неоднократно, в том числе на примере сложивших оружие и сдавшихся в плен украинских морских пехотинцев, на практике уже подтверждала свое гуманное отношение к военнопленным, полное соблюдение норм международного гуманитарного права», — заключил генерал-полковник.

Ранее Министерство обороны России дало два часа бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) для мирного выхода с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. Отмечается, что сложившим оружие гарантируется сохранение жизни.

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Никита Абрамов
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