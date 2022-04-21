Кадыров заявил о взятии Мариуполя

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о взятии Мариуполя

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о взятии под контроль российскими войсками украинского города Мариуполь. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он объяснил, что территория города планомерно зачищена от националистов и «остальной погани». Кроме того, взят под контроль стратегический объект — административное здание металлургического комбината «Азовсталь», территория к нему прилегающая также зачищена.

«Сотрудники чеченских силовых подразделений под грамотным командованием моего дорогого брата, ответственного в Мариупольском направлении Адама Делимханова, наряду с российскими военнослужащими и бойцами ДНР отработали на высшем уровне, город взят окончательно и бесповоротно», — написал глава республики.

По словам Кадырова, взятие города осложнялось методом сражений, которые применяли националисты. Они располагали огневые позиции около жилых домов, что усложняло задачу российских войск по ликвидации противника.