Пленный боец ВСУ рассказал об издевательствах со стороны инструкторов НАТО в Рубежном

Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр рассказал, что инструкторы НАТО на заводе «Заря» в Рубежном издевались над украинскими военными. Видео с его допросом появилось в Telegram-канале Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР).

По словам бойца ВСУ, вместе с украинскими военными на заводе «Заря» были польские и американские наемники, которые руководили оборонительной ситуацией. Военнослужащий пожаловался на дедовщину со стороны иностранцев.

«Польские командиры к нам относились не очень хорошо. Сами были на отдельном довольствии, а нам давали банку тушенки, полбулки хлеба на пять человек и требовали, чтобы мы обращались "пан"», — рассказал Александр.

Он добавил, что инструкторы НАТО приносили военным свои грязные вещи, которые нужно было стирать, также бойцам нужно было мыть за ними посуду. Сами польские и американские военнослужащие жили отдельно и «пили черную водку», рассказал украинец.

«Наливают в стакан, она сразу чернеет. И развлекались они между собой, а нам приходилось ходить по дворам, по жилым домам местного населения, брать еду, потому что голодали, недоедали просто», — объяснил он.

Когда начались боевые действия, иностранные инструкторы просто исчезли, утверждает Александр, а украинских военных закинули в окрестности леса, где их и взяли в плен.

Ранее Народная милиция сообщила о том, что нашла доказательства участия инструкторов из США и Польши в обороне города Рубежное и химического завода «Заря».

Также, по словам помощника главы Чечни Рамзана Кадырова по силовому блоку Апты Алаудинова, в Рубежном погибли семь граждан США, воюющих на стороне Украины. Среди них, по его словам, американец Джозеф Уорд. При этом в США утверждают, что Уорд жив и находится в безопасности.