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Найдены доказательства участия инструкторов из США и Польши в обороне «Зари»

НМ ЛНР нашла доказательства участия инструкторов из США и Польши в обороне завода «Заря»

Кадр: Telegram-канал Народной милиции ЛНР

Народная милиция Луганской народной республики (ЛНР) заявила, что нашла доказательства участия инструкторов из США и Польши в обороне города Рубежное и химического завода «Заря». Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

По данным НМ ЛНР, при осмотре позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе завода были обнаружены доказательства того, что операцией по обороне города и «Зари» руководили иностранные инструкторы.

Как сообщил ранее помощник главы Чечни Рамзана Кадырова по силовому блоку Апты Алаудинов, на территории завода «Краситель» в Рубежном погибли семь граждан США, воюющих на стороне Киева. Среди погибших, по его словам, американец Джозеф Уорд (Кларк). При этом официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что Кларк жив и находится в безопасности.

Ранее стало известно, что украинские военные во время отступления заминировали завод «Заря» 49 тоннами взрывчатого вещества. Взрыв должен был случиться с помощью дистанционного управления в момент, когда он принес бы наибольший урон. В настоящее время объект обезврежен саперами.

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Алевтина Запольская
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