Помощник Кадырова заявил о гибели семи воюющих на стороне Киева американцев

Помощник Кадырова Алаудинов заявил о гибели семи граждан США на заводе «Краситель»

На территории завода «Краситель» в Рубежном погибли семь граждан США, воюющих на стороне Киева. Об этом заявил РИА Новости помощник главы Чечни Рамзана Кадырова по силовому блоку Апты Алаудинов.

По его словам, в числе погибших Джозеф Уорд (Кларк). «Его паспорт также находится у нас. Он нам по сути противостоял на заводе "Краситель", пытался противостоять. Наверное, это подразделение считалось спецназом. Я так понимаю, американцев было семь человек. Они были нами зафиксированы и все убыли в мир иной, оставив после себя Javelin», — рассказал Алаудинов.

Как сообщает агентство, официальный представитель Госдепа Нед Прайс при этом заявил, что Кларк жив и находится в безопасности.

Ранее глава Чечни рассказал об освобождении спецподразделением «Ахмат» и войсками ЛНР химического завода «Заря» в городе Рубежное. Кадыров отметил, что территория предприятия была хорошо укреплена, однако бойцы «Ахмата» вместе с военнослужащими ЛНР сумели прорвать оборону.