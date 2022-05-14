Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Кадыров рассказал об освобождении завода «Заря» в Рубежном

Глава Чечни Кадыров заявил об освобождении завода «Заря» в Рубежном

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об освобождении спецподразделением «Ахмат» и войсками ЛНР химического завода «Заря» в городе Рубежное. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Одним из ярчайших результатов бойцов спецподразделений "Ахмат", достигнутых совместно с военнослужащими ЛНР, является захват химзавода "Заря". Его промышленная зона имеет протяженность в несколько километров в длину и ширину», — говорится в сообщении.

Кадыров отметил, что территория предприятия была хорошо укреплена, однако бойцы «Ахмата» вместе с военнослужащими ЛНР сумели прорвать оборону. «Как отмечает <...> помощник главы ЧР (Чеченской Республики — прим. «Ленты.ру») по силовому блоку Апты Алаудинов, ответственный в Луганском направлении, от стремительного наступления наших бойцов оборона завода претерпела полный коллапс», — написал глава Чечни.

Ранее Рамзан Кадыров сообщил об отправке на Украину 600 бойцов в полной экипировке. Он также отметил, что добровольческое движение для участия в специальной операции «набирает обороты».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Савин
Обсудить
Последние новости
Турция предложила план эвакуации украинских военных с «Азовстали»
Москвичка придумала оригинальный способ занять парковочное место
Минобороны сообщило об уничтожении шести украинских беспилотников
Минобороны сообщило о поражении 28 ротных пунктов ВСУ
Президент Кипра прокомментировал возможное вступление страны в НАТО
Кадыров рассказал об освобождении завода «Заря» в Рубежном
Москвичи обсудили необычный для мужчины способ мести возлюбленной
Собчак проверят на предмет иностранного финансирования
Шведская лыжница-чемпионка нашла оправдание отстранению россиян
СК завел уголовное дело после ранения журналистов RT в Донбассе
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.