Кадыров рассказал об освобождении завода «Заря» в Рубежном

Глава Чечни Кадыров заявил об освобождении завода «Заря» в Рубежном

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об освобождении спецподразделением «Ахмат» и войсками ЛНР химического завода «Заря» в городе Рубежное. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Одним из ярчайших результатов бойцов спецподразделений "Ахмат", достигнутых совместно с военнослужащими ЛНР, является захват химзавода "Заря". Его промышленная зона имеет протяженность в несколько километров в длину и ширину», — говорится в сообщении.

Кадыров отметил, что территория предприятия была хорошо укреплена, однако бойцы «Ахмата» вместе с военнослужащими ЛНР сумели прорвать оборону. «Как отмечает <...> помощник главы ЧР (Чеченской Республики — прим. «Ленты.ру») по силовому блоку Апты Алаудинов, ответственный в Луганском направлении, от стремительного наступления наших бойцов оборона завода претерпела полный коллапс», — написал глава Чечни.

Ранее Рамзан Кадыров сообщил об отправке на Украину 600 бойцов в полной экипировке. Он также отметил, что добровольческое движение для участия в специальной операции «набирает обороты».