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Кадыров сообщил об отправке на Украину 600 бойцов в полной экипировке

Глава Чечни Кадыров сообщил об отправке на Украину 600 бойцов в полной экипировке

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Более 600 бойцов в полной экипировке собрались в международном аэропорту Грозный для отправки на Украину, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-аккаунте.

«Более 600 воинов в полной экипировке и с огромным желанием очистить от бандитов земли ДНР и ЛНР, а также всей Украины собрались в международном аэропорту Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Среди них не только представители силовых структур Чеченской Республики и ее жители, но также и добровольцы из других регионов России», — написал глава Чечни.

Кадыров рассказал, что добровольческое движение для участия в специальной операции «набирает обороты». «И ни у кого нет сомнения, что победа будет за нами», — заявил он. По словам главы Чечни, этому не помешают действия США и Европы по оказанию помощи Украине и поставкам стране вооружений.

12 мая Кадыров также сообщил об отправке в Донбасс новой группы добровольцев. «География желающих отстаивать интересы нашего Отечества на Украине с каждым разом расширяется», — заявил глава Чечни.

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Алина Гончарова
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