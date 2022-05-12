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Кадыров сообщил об отправке в Донбасс новой группы добровольцев

Глава Чечни Кадыров сообщил об отправке в Донбасс новой группы российских добровольцев

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об отправке в Донбасс новой группы добровольцев. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

На видео один из добровольцев, представившись Андреем из Московской области, заявил, что «надо бороться с нечестью» и «всякий фашизм – это уже не по-человечески».

Другой доброволец из Москвы, отметил, что едет исполнять мужской долг, а также поддержать братьев. «География желающих отстаивать интересы нашего Отечества на Украине с каждым разом расширяется», — написал глава Чечни, добавив, что, помимо республики, для тренировок и выезда к месту проведения российской спецоперации сюда прибывают и добровольцы из различных уголков России, что «достойно самого глубокого уважения».

Ранее помощник Кадырова Апты Алаудинов доложил о взятии под контроль населенных пунктов Южный и Воеводовка в Донбассе. По словам Кадырова, линия соприкосновения стремительно отодвигается вглубь Украины, из-за чего «противником предпринимаются исчерпывающие меры по подрыву речных переправ». В частности, сообщил глава Чечни, был подорван автомобильный мост.

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Марина Совина
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