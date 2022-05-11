Кадыров заявил о взятии под контроль двух населенных пунктов в Донбассе

Глава Чечни Кадыров заявил о взятии под контроль населенных пунктов Южный и Воеводовка

Помощник главы Чечни Рамзана Кадырова Апты Алаудинов доложил о взятии под контроль населенных пунктов Южный и Воеводовка в Донбассе. Об этом руководитель региона заявил в своем Telegram-канале.

«В ходе внезапных наступательных действий в четыре часа утра по всей линии фронта бойцы подразделения "Ахмат" совместно со вторым корпусом народной милиции ЛНР прорвали оборону и взяли под контроль населенные пункты Южный и Воеводовка, попутно освобожден пороховой завод "Заря". Также под полным контролем российских военнослужащих теперь находятся поселки Факел, Радуга-2, Заря, Заря-1, Мичуринец и Электромонтажник», — говорится в сообщении.

По словам Кадырова, линия соприкосновения стремительно отодвигается вглубь Украины, из-за чего «противником предпринимаются исчерпывающие меры по подрыву речных переправ». В частности, сообщил глава Чечни, был подорван автомобильный мост.

Кадыров также доложил об уничтожении «свыше 200 националистов и выведении из строя более десяти единиц боевой техники». «Шаг за шагом осажденные националистами территории возвращаются в руки своих законных хозяев. Время бесчинств киевских властей подошло к концу, теперь настало время платить по счетам», — заключил Кадыров.