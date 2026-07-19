Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
16:29, 19 июля 2026Из жизни

Молния ударила в православную церковь в момент венчания в Финляндии и попала на видео

Yle: Купол православной церкви в Финляндии загорелся после удара молнии
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Молния ударила в купол православной церкви в момент венчания в Финляндии и попала на видео. Об этом сообщает телерадиокомпания Yle.

Инцидент произошел днем 18 июля в Темпере. Купол на самой высокой башне храма загорелся после удара молнии. Возгорание тлеющего типа удалось потушить только утром 19 июля.

«По словам дежурного начальника пожарной смены Сакари Брагге, на крыше церкви горела деревянная конструкция, поддерживающая купол. Пожар не мог распространиться, так как церковь кирпичная, однако существовала опасность, что купол может упасть и нанести ущерб зданию», — отмечается в статье.

Для тушения пожара крест с купола пришлось снять, а кровлю разобрать. Уточняется, что, помимо венчания, в церкви в момент возгорания проходила и церемония крещения.

Ранее финская активистка Райски заявила, что сатанистов начали использовать для дестабилизации общества в Европе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Армия России ударила по газоперерабатывающему заводу в Харьковской области
    Москвичам раскрыли способ справиться с жаждой мести
    Российские военные ударили «Геранью» по логистическому центру ВСУ
    Овечкин одной фразой описал Месси
    53-летняя Гвинет Пэлтроу обнаженной снялась для рекламы
    Молния ударила в православную церковь в момент венчания в Финляндии и попала на видео
    Названа причина смерти Сергея Шолохова
    Стали известны детали взрыва петарды в руках москвича
    В Париже поймали пытавшегося сжечь Булонский лес мужчину
    На Западе предсказали Зеленскому свержение и назвали его просроченным
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok