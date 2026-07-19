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16:12, 19 июля 2026Россия

Стали известны детали взрыва петарды в руках москвича

Взорвавшаяся в руках жителя Москвы петарда была самодельной
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Петарда, взорвавшаяся в руках жителя Москвы, была самодельной. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«По данным "Базы", 36-летний Алексей (имя изменено) сам изготовил взрывоопасное устройство, которое сработало вскоре после сборки», — говорится в публикации.

Уточняется, что в результате взрыва возгорания в квартире не произошло. Пострадавший мужчина был госпитализирован с травматическим шоком от раздробленных кистей и закрытого перелома предплечья.

Ранее из окна жилого дома в Москве вылетела граната. При этом пострадал 16-летний подросток.

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