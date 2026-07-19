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16:10, 19 июля 2026Мир

В Париже поймали пытавшегося сжечь Булонский лес мужчину

Le Parisien: Полиция задержала 23-летнего мужчину при попытке поджога Булонского леса
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Reli Zilber 770 / Shutterstock / Fotodom

Полиция Парижа задержала 23-летнего мужчину по подозрению в попытке намеренно поджечь знаменитый Булонский лес — городской парк площадью 8,5 квадратного километра. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает Le Parisien.

Инцидент произошел в пятницу вечером, 17 июля. Прибывшие на место полицейские обнаружили горящую кучу хвороста, с которой огонь перекинулся на дерево. Пламя удалось быстро сбить с помощью огнетушителей, и пожара не случилось.

По данным издания, задержанный заявил о желании устроить пожар. Возможные причины такого поведения и другие детали, связанные с мужчиной, не раскрываются.

На прошлой неделе в 60 километрах от Парижа горел лес Фонтенбло. Огонь уничтожил около 1300 гектаров охраняемой территории. Полиция задержала двоих подозреваемы и оба уже признали вину. При этом первый действовал сознательно, а второй утверждает, что случайно бросил непотушенную сигарету в траву.

Булонский лес, расположенный на западе Парижа, называют одним из двух лёгких столицы Франции (вторым считается Венсенский лес на востоке). Он возник из остатков древнего дубового леса Руврэ, первое упоминание о котором датируется 717 годом. Официальной частью 16 округа Парижа Булонский лес стал считаться в 1929 году.

Ранее сообщалось, что в Московской области 15-летняя школьница попыталась поджечь автозаправочную станцию (АЗС), облив колонку горючей жидкостью, но ее успели остановить.

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