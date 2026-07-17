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Силовые структуры
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13:01, 17 июля 2026Силовые структуры

Российская школьница попыталась сжечь АЗС

В Балашихе школьница попалась на попытке сжечь АЗС
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Московской области 15-летняя школьница попалась на попытке поджога автозаправочной станции (АЗС). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По предварительным данным, диверсии предшествовало сообщение от неизвестного, которое поступило девочке. После она отправилась на АЗС в Балашихе и попыталась устроить поджог, облив колонку горючей жидкостью, но воплотить замысел ей не удалось — вмешались сотрудники, которые передали нарушительницу полицейским.

Двух иностранных студентов задержали в Москве за диверсию на железной дороге. Куратор заплатил за диверсию в долларах.

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