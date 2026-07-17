Российская школьница попыталась сжечь АЗС

В Балашихе школьница попалась на попытке сжечь АЗС

В Московской области 15-летняя школьница попалась на попытке поджога автозаправочной станции (АЗС). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По предварительным данным, диверсии предшествовало сообщение от неизвестного, которое поступило девочке. После она отправилась на АЗС в Балашихе и попыталась устроить поджог, облив колонку горючей жидкостью, но воплотить замысел ей не удалось — вмешались сотрудники, которые передали нарушительницу полицейским.

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