Минобороны заявило о сдаче в плен 771 украинского военного из «Азовстали»

Минобороны заявило, что за прошедшие сутки из «Азовстали» в плен сдался 771 боец ВСУ

За минувшие сутки на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе в плен сдался 771 украинский военный. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, всего с понедельника, 16 мая, на комбинате в плен сдались 1730 человек, среди которых 80 раненых. Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые нуждаются в помощи, отправлены на лечение в медицинские учреждения в Новоазовске и Донецке, добавил Конашенков.

В понедельник, 16 мая, Минобороны заявило, что достигло договоренностей с представителями ВСУ о вывозе раненых с территории комбината в Мариуполе. Тогда в районе предприятия был открыт гуманитарный коридор и введен режим тишины. Первые сообщения о сдаче в плен украинских военных появились 17 мая — впоследствии российское оборонное ведомство подтвердило, что оружие сложили 265 военнослужащих.

21 апреля президент России Владимир Путин приказал главе Минобороны Сергею Шойгу отменить штурм завода «Азовсталь», назвав его целесообразным и подчеркнув, что руководствуется соображениями сохранения жизней российских военных. Верховный главнокомандующий также приказал заблокировать территорию промзоны и гарантировал жизнь бойцам ВСУ, которые сложат оружие.

Бои в Мариуполе продолжались с конца февраля. О полном контроле российской армии над городом Шойгу заявил 4 мая. До этого, по утверждению представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, основными очагами сопротивления были центр города, порт и промзона «Азовсталь».

Металлургический комбинат «Азовсталь» находится на побережье Азовского моря. Его площадь составляет 11 квадратных километров — это одна пятнадцатая часть всего Мариуполя. Площадь завода чуть меньше, чем площадь российского города Суздаль. На его территории находится 41 цех и 80 подсобных зданий, также у «Азовстали» есть свой грузовой порт.