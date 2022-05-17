Минобороны назвало количество сдавшихся в плен из «Азовстали» бойцов ВСУ

Минобороны России подтвердило сдачу в плен 256 украинских военных из «Азовстали»

За прошедшие сутки сложили оружие и сдались в плен 265 украинских боевиков, заблокированных на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. Такое число во вторник, 17 мая, назвал журналистам официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Он сообщил, что 51 из них тяжело ранен. Все нуждающиеся в медицинской помощи направлены для лечения в больницу города Новоазовск Донецкой Народной Республики (ДНР), подчеркнул Конашенков.

16 мая российское военное ведомство сообщило, что с представителями Вооруженных сил Украины (ВСУ) была достигнута договоренность о вывозе раненых с территории «Азовстали». После этого в районе предприятия был введен режим тишины и открыт гуманитарный коридор.

О начале специальной операции России на Украине стало известно 24 февраля. В обращении к россиянам президент Владимир Путин сообщил, что на такие меры Москву вынудила сложная обстановка в Донбассе. 21 апреля министр обороны доложил главе государства, что в рамках этой операции был освобожден Мариуполь.