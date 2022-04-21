Шойгу доложил Путину об освобождении Мариуполя

Министр обороны России Шойгу доложил президенту Путину об освобождении Мариуполя

Российские военные совместно с силами народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) освободили Мариуполь, заблокировав остатки формирований украинских националистов в промышленной зоне завода «Азовсталь». Об этом министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину, сообщает официальный сайт Кремля.

«Это фактически столица "Азова" — батальона "Азов"», — заявил министр.

Он уточнил, что на момент окружения Мариуполя, которое произошло 11 марта, общая численность группировки ВСУ и националистических формирований, а также иностранных наемников, составляла в городе около 8100 человек.

«В ходе освобождения города более четырех тысяч уничтожены, 1478 сдались в плен, оставшаяся группировка — более двух тысяч — блокирована в промзоне завода "Азовсталь"», — сообщил Шойгу.

1478 участников украинских военных формирований сдались в плен в ходе боев в Мариуполе

Шойгу назвал срок освобождения промзоны «Азовстали»

По словам министра, в настоящее время под контролем российских военных и сил ДНР находится весь город за исключением промзоны «Азовстали». Шойгу заверил Путина, что отказавшиеся сложить оружие боевики «основательно заблокированы».

«Что касается тех, кто скрылся на заводе "Азовсталь" и заблокирован там основательно и по всему периметру, нам на это требуется порядка трех-четырех дней для того, чтобы завершить и эту работу в "Азовстали"», — отметил он.

Глава Минобороны России добавил, что несмотря на противодействие украинских формирований из города удалось эвакуировать 142 тысячи человек. На данный момент обстановка в Мариуполе спокойная, что позволяет приступить к наведению порядка, возвращению населения и налаживанию мирной жизни, считает он.

Кроме того, по словам министра, с 14 до 16 часов четверга, 21 апреля, вновь будет объявлен режим тишины, в ходе которого полностью прекратятся боевые действия, и будут открыты гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей, которые могут находиться на территории завода «Азовсталь».

Путин приказал отменить штурм завода

Выслушав доклад главы Минобороны, президент заявил, что считает нецелесообразным штурм промзоны «Азовстали», и приказал его отменить.

«Не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей по этим промышленным объектам. Заблокируйте эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела», — приказал глава государства. Он призвал Шойгу не забывать «о сохранении жизни и здоровья наших солдат и офицеров».

Путин также поздравил российских военных с установлением контроля над Мариуполем, отметив, что «это успех».

Мариуполь находится побережье Азовского моря на территории Донецкой народной республики, которая с 2014 года оставалась под контролем Киева. Город был окружен российскими войсками и силами ДНР 11 марта.

Специальная операция России на Украине началась 24 февраля. В обращении к россиянам Владимир Путин пояснил, что пойти на такие меры Москву вынудила сложная обстановка в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР).