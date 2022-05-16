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Минобороны сообщило об открытом гумкоридоре в районе «Азовстали»

Минобороны России открыло гумкоридор для вывоза раненых украинских военных с «Азовстали»

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

В районе «Азовстали» открыт гуманитарный коридор, по которому раненые украинские военнослужащие доставляются в медицинское учреждение в Новоазовске Донецкой Народной Республики (ДНР), где им окажут необходимую помощь. Об этом со ссылкой на Министерство обороны России в понедельник, 16 мая, сообщает ТАСС.

В военном ведомстве уточнили, что в настоящее время в районе предприятия введен режим тишины.

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Ранее 16 мая сообщалось, что представители ДНР начали переговоры бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые вышли с белыми флагами с территории «Азовстали» в Мариуполе.

В результате этих переговоров представителями украинских военнослужащих была достигнута договоренность о вывозе раненых.

О начале спецоперации России на Украине стало известно 24 февраля. В обращении к согражданам президент Владимир Путин пояснил, что на такие меры Москву вынудила сложная обстановка в Донбассе. 21 апреля министр обороны Сергей Шойгу доложил, что российские военные совместно с силами народной милиции ДНР освободили Мариуполь, заблокировав остатки формирований украинских националистов в промышленной зоне завода «Азовсталь».

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Евгения Куликова
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