Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В ДНР начали переговоры с украинскими военными с «Азовстали»

Представитель ДНР Ходаковский заявил о начале переговоров с бойцами ВСУ с «Азовстали»

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Представители Донецкой народной республики (ДНР) начали переговоры с украинскими военными, вышедшими ранее с белыми флагами с территории окруженного комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом сообщил основатель батальона «Восток» сил ДНР Александр Ходаковский.

Комбат отметил, что в настоящий момент «идет оживленный этап переговоров» с девятью бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые представляют интересы большей части находящихся на территории завода военных.

Сдача в плен

О сдаче в плен десяти украинских военных, находившихся внутри «Азовстали», стало известно утром 16 мая. По словам комбата «Востока», бойцы ВСУ вышли с белыми флагами из тоннеля, который использовался ими для доставки на завод воды из реки.

До этого, 11 мая, тоннель был обнаружен и заблокирован батальоном ДНР. Отмечалось, что при его блокировании погиб один украинский военный и еще один был ранен.

Материалы по теме:
Не договоримся. Украина угрожает отказаться от переговоров с Россией. Насколько для нее опасно такое решение?
Не договоримся.Украина угрожает отказаться от переговоров с Россией. Насколько для нее опасно такое решение?
20 апреля 2022
«Мы выжили» В Мариуполе хоронят погибших, разминируют улицы и открывают магазины. Как город возвращается к мирной жизни?
«Мы выжили»В Мариуполе хоронят погибших, разминируют улицы и открывают магазины. Как город возвращается к мирной жизни?
15 мая 2022

Приказ об отмене штурма

Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, ранее глава государства отдал приказ об отмене штурма «Азовстали» исходя из гуманитарных соображений. При этом он напомнил, что российский лидер поручал обеспечить возможность для всех находящихся на комбинате гражданских лиц выйти с завода и «проследовать в любую сторону».

Также было предложено всем военным, которые там находятся, сложить оружие, сдаться, выйти под гарантию того, что к ним будут относиться в соответствии с актами международного права

Дмитрий Песковпресс-секретарь президента России

«Заложники режима»

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «Лентой.ру» заявил, что у находящихся в подвалах «Азовстали» украинских военных нет другого выхода, кроме как сдаться властям Донецкой и Луганской народных республик и войскам России.

Если хотят сохранить свою жизнь, они должны выйти. Я надеюсь, что это только начало, [будет] цепная реакция, которая последует за этой первой партией [военнослужащих ВСУ, вышедших с «Азовстали»]

Владимир Джабаровпервый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам

Остающихся на заводе военных он назвал «заложниками режима Украины» и упрекнул Киев в безразличии к их судьбе. «Если бы они [украинские власти] на самом деле ценили свой народ, они бы давно вступили в переговоры на тех условиях, которые предлагает им Россия», — отметил Джабаров.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
«Макдоналдс» покинет Россию после 30 лет работы
«Русские хакеры» объявили кибервойну странам Запада
Помощник Кадырова поблагодарил западные страны за поставленное Украине оружие
Полутораметровый кусок арматуры удалили из шеи жителя Подмосковья
Возлюбленный Меган Фокс показал маникюр за два миллиона рублей
Создатель АЗЛК-2141 описал свое видение нового «Москвича»
Съемочная группа «Известий» попала под обстрел в ЛНР
Активисты Greenpeace заблокировали заход танкера с российской нефтью в Британию
В ДНР начали переговоры с украинскими военными с «Азовстали»
В России появились первые аналоги Coca-Cola, Fanta и Sprite
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.