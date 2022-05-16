В ДНР начали переговоры с украинскими военными с «Азовстали»

Представитель ДНР Ходаковский заявил о начале переговоров с бойцами ВСУ с «Азовстали»

Представители Донецкой народной республики (ДНР) начали переговоры с украинскими военными, вышедшими ранее с белыми флагами с территории окруженного комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом сообщил основатель батальона «Восток» сил ДНР Александр Ходаковский.

Комбат отметил, что в настоящий момент «идет оживленный этап переговоров» с девятью бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые представляют интересы большей части находящихся на территории завода военных.

Сдача в плен

О сдаче в плен десяти украинских военных, находившихся внутри «Азовстали», стало известно утром 16 мая. По словам комбата «Востока», бойцы ВСУ вышли с белыми флагами из тоннеля, который использовался ими для доставки на завод воды из реки.

До этого, 11 мая, тоннель был обнаружен и заблокирован батальоном ДНР. Отмечалось, что при его блокировании погиб один украинский военный и еще один был ранен.

Приказ об отмене штурма

Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, ранее глава государства отдал приказ об отмене штурма «Азовстали» исходя из гуманитарных соображений. При этом он напомнил, что российский лидер поручал обеспечить возможность для всех находящихся на комбинате гражданских лиц выйти с завода и «проследовать в любую сторону».

Также было предложено всем военным, которые там находятся, сложить оружие, сдаться, выйти под гарантию того, что к ним будут относиться в соответствии с актами международного права Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

«Заложники режима»

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «Лентой.ру» заявил, что у находящихся в подвалах «Азовстали» украинских военных нет другого выхода, кроме как сдаться властям Донецкой и Луганской народных республик и войскам России.

Если хотят сохранить свою жизнь, они должны выйти. Я надеюсь, что это только начало, [будет] цепная реакция, которая последует за этой первой партией [военнослужащих ВСУ, вышедших с «Азовстали»] Владимир Джабаров первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам

Остающихся на заводе военных он назвал «заложниками режима Украины» и упрекнул Киев в безразличии к их судьбе. «Если бы они [украинские власти] на самом деле ценили свой народ, они бы давно вступили в переговоры на тех условиях, которые предлагает им Россия», — отметил Джабаров.