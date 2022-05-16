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В ДНР сообщили о сдаче в плен десяти украинских военных с «Азовстали»

В ДНР заявили о выходе из «Азовстали» в Мариуполе 10 украинских военных с белыми флагами

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Командир батальона «Восток» сил Донецкой народной республики (ДНР) Александр Ходаковский сообщил, что десять украинских военных, находившихся внутри завода «Азовсталь», сдались в плен. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Из "нашего" тоннеля вышли первые десять человек военных с белыми флагами», — заявил он.

11 мая Ходаковский сообщил, что батальон обнаружил и заблокировал тоннель, по которому украинские военные покидали территорию «Азовстали» для того, чтобы набрать воду из реки. При блокировании тоннеля погиб один боец Вооруженных сил Украины, еще один ранен.

Также стало известно, что на территории металлургического комбината находятся трое британских экс-военных. Как сообщают СМИ, они направились на Украину до начала спецоперации России, чтобы «присоединиться к украинцам на востоке».

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Алевтина Запольская
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