Daily Express: трое британских экс-военных находятся на территории завода «Азовсталь»

Трое британских экс-военных находятся на территории металлургического завода «Азовсталь» в Мариуполе, сообщает издание Daily Express со ссылкой на другого бывшего военнослужащего из Великобритании.

По словам бойца, они направились на Украину до начала спецоперации РФ, чтобы «присоединиться к украинцам на востоке». Однако его сослуживцев, двое из которых — бывшие сержанты пехоты, а третий — боевой медик, отправили на юг с целью укрепления неонацистского полка «Азов». «Я был с парой канадцев и больше не слышал о них до марта, до момента получения сообщения о том, что они оказались на сталелитейном заводе в Мариуполе», — добавил он.

По данным издания, на заводе находится тяжело раненый британец, который воевал на востоке Украины с 2014 года. Также сообщается, что у бойцов сопротивления на сталелитейном заводе «Азовсталь» есть еда и вода, но больше всего их беспокоит отсутствие боеприпасов. При этом их предупредили, что нужно держать патроны для себя, потому что «никто не хочет попасть в плен», пишет газета.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что выход украинских военнослужащих с территории «Азовстали» возможен, если они сложат оружие. Он пообещал, что к ним будут относиться соответствующим образом, а раненым окажут необходимую медицинскую помощь.