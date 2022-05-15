Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Стало известно о блокировке бывших британских военных на «Азовстали»

Daily Express: трое британских экс-военных находятся на территории завода «Азовсталь»

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Трое британских экс-военных находятся на территории металлургического завода «Азовсталь» в Мариуполе, сообщает издание Daily Express со ссылкой на другого бывшего военнослужащего из Великобритании.

По словам бойца, они направились на Украину до начала спецоперации РФ, чтобы «присоединиться к украинцам на востоке». Однако его сослуживцев, двое из которых — бывшие сержанты пехоты, а третий — боевой медик, отправили на юг с целью укрепления неонацистского полка «Азов». «Я был с парой канадцев и больше не слышал о них до марта, до момента получения сообщения о том, что они оказались на сталелитейном заводе в Мариуполе», — добавил он.

По данным издания, на заводе находится тяжело раненый британец, который воевал на востоке Украины с 2014 года. Также сообщается, что у бойцов сопротивления на сталелитейном заводе «Азовсталь» есть еда и вода, но больше всего их беспокоит отсутствие боеприпасов. При этом их предупредили, что нужно держать патроны для себя, потому что «никто не хочет попасть в плен», пишет газета.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что выход украинских военнослужащих с территории «Азовстали» возможен, если они сложат оружие. Он пообещал, что к ним будут относиться соответствующим образом, а раненым окажут необходимую медицинскую помощь.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Татьяна Карпова
Обсудить
Последние новости
Кадыров обратился к Эрдогану из-за плана эвакуации военных с «Азовстали»
Российские теннисистки выиграли турнир в Риме в парном разряде
Объяснены трудности Европы при замене российского газа
Джокович выиграл первый турнир в сезоне
В Госдуме оценили возможную стратегию НАТО
Пользователи сети перечислили преимущества красоты советских женщин
Бывший замглавы Минобороны Польши предложил демилитаризовать Калининград
Невролог назвал основные причины возникновения судорог
Названы лучшие отели мира
Бюджет Египта потерял семь миллиардов долларов из-за ситуации на Украине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.