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Кремль назвал условие выхода украинских военных с «Азовстали»

Песков назвал сложение оружия условием выхода украинских военных с «Азовстали»

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Выход украинских военных с территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе возможен, если они сложат оружие. Такое условие назвал представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

К военным, по словам пресс-секретаря президента России, будут относиться соответствующим образом. Кроме того, всем раненым окажут необходимую медицинскую помощь, добавил Песков.

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«Эти слова президента — это команда верховного главнокомандующего, она вот то, из чего мы исходим», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

21 апреля президент России Владимир Путин в разговоре с главой Минобороны Сергеем Шойгу приказал отменить штурм «Азовстали» в Мариуполе. Он назвал штурм промзоны нецелесообразным и подчеркнул, что его отмена объясняется соображениями сохранения жизни российских военных.

7 мая Министерство обороны России сообщило, что при участии ООН и Международного комитета Красного Креста завершило эвакуацию мирных жителей с территории комбината «Азовсталь». С 5 мая удалось спасти 51 человека: 18 мужчин, 22 женщины, 11 детей.

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Сергей Истомин
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