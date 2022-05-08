Минобороны объявило о завершении эвакуации мирных жителей с «Азовстали»

Минобороны РФ: эвакуация мирных жителей с «Азовстали» завершена 7 мая, спасен 51 человек

Минобороны РФ в субботу, 7 мая, объявило, что при участии ООН и Международного комитета Красного Креста (МККК) завершило эвакуацию мирных граждан с территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом сообщается на сайте российского военного ведомства.

За период проведения гуманитарной операции (с 5 мая) удалось спасти 51 человека (18 мужчин, 22 женщины, 11 детей), в том числе 7 мая – одного человека.

51 человека удалось спасти в ходе эвакуации с «Азовстали»

По словам начальника Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковника Михаила Мизинцева, каждому из спасенных мирных жителей обеспечена безопасность, оказана квалифицированная медицинская и психологическая помощь, они убыли в избранные места временного размещения.

Минобороны России

О выполнении приказа президента Владимира Зеленского по эвакуации мирных жителей с территории «Азовстали» сообщала и вице-премьер Украины Ирина Верещук. По ее словам, все женщины, дети и люди пожилого возраста были эвакуированы с завода.

Белый флаг

В тот же день комбат Донецкой народной республики (ДНР), основатель бригады «Восток» Александр Ходаковский сообщил, что с завода «Азовсталь» с белым флагом вышли и украинские военные.

По его словам, бойцы ВСУ вышли с белым флагом на главную дорогу, им навстречу выдвигаются российские военные в качестве парламентеров. Как сообщил основатель бригады «Восток», это первый личный контакт военных обеих сторон с начала блокады Мариуполя.

Однако вскоре представитель Южного военного округа (ЮВО) в беседе с ТАСС опроверг эту информацию. «Никто из украинских военных сегодня не выходил с белым флагом с территории завода», — заявил собеседник агентства.

Иностранные наемники

Советник главы правительства Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин рассказал о том, что на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, вероятно, находятся старшие офицеры с Запада. По его словам, об этом заявляют боевики полка «Азов», а также попавшие в плен, сложившие оружие, а также вышедшие с территории мирные жители.

Гагин указал, что об этом также косвенно свидетельствуют попытки деблокировать бойцов «Азова» на заводе, а также стремление представителей западных стран договориться, в частности, президента Франции Эммануэля Макрона. Гагин предположил, что наемники могут быть «как минимум» из США, Великобритании, Франции.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел России, в боевых действиях на территории Украины принимают участие около семи тысяч иностранных наемников. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, всего на Украине замечены наемники из 63 стран.

Президент России Владимир Путин заявлял, что число иностранных наемников, воюющих на территории Украины, постоянно растет.