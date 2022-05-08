Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Минобороны объявило о завершении эвакуации мирных жителей с «Азовстали»

Минобороны РФ: эвакуация мирных жителей с «Азовстали» завершена 7 мая, спасен 51 человек

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Минобороны РФ в субботу, 7 мая, объявило, что при участии ООН и Международного комитета Красного Креста (МККК) завершило эвакуацию мирных граждан с территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом сообщается на сайте российского военного ведомства.

За период проведения гуманитарной операции (с 5 мая) удалось спасти 51 человека (18 мужчин, 22 женщины, 11 детей), в том числе 7 мая – одного человека.

51человека

удалось спасти в ходе эвакуации с «Азовстали»

По словам начальника Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковника Михаила Мизинцева, каждому из спасенных мирных жителей обеспечена безопасность, оказана квалифицированная медицинская и психологическая помощь, они убыли в избранные места временного размещения.

Минобороны России

О выполнении приказа президента Владимира Зеленского по эвакуации мирных жителей с территории «Азовстали» сообщала и вице-премьер Украины Ирина Верещук. По ее словам, все женщины, дети и люди пожилого возраста были эвакуированы с завода.

Материалы по теме:
«Людей пытались хоронить за гаражами» Жители Мариуполя — о гуманитарной катастрофе и пережитой трагедии
«Людей пытались хоронить за гаражами»Жители Мариуполя — о гуманитарной катастрофе и пережитой трагедии
26 апреля 2022
«Тоска такая, что хоть на стену кидайся» О чем говорят женщины, проводившие своих близких на фронт в Донбасс
«Тоска такая, что хоть на стену кидайся»О чем говорят женщины, проводившие своих близких на фронт в Донбасс
23 апреля 2022
«Крышка котла скоро захлопнется» Что происходит в ЛНР спустя два месяца после начала военной операции на Украине
«Крышка котла скоро захлопнется»Что происходит в ЛНР спустя два месяца после начала военной операции на Украине
2 мая 2022

Белый флаг

В тот же день комбат Донецкой народной республики (ДНР), основатель бригады «Восток» Александр Ходаковский сообщил, что с завода «Азовсталь» с белым флагом вышли и украинские военные.

По его словам, бойцы ВСУ вышли с белым флагом на главную дорогу, им навстречу выдвигаются российские военные в качестве парламентеров. Как сообщил основатель бригады «Восток», это первый личный контакт военных обеих сторон с начала блокады Мариуполя.

Однако вскоре представитель Южного военного округа (ЮВО) в беседе с ТАСС опроверг эту информацию. «Никто из украинских военных сегодня не выходил с белым флагом с территории завода», — заявил собеседник агентства.

Материалы по теме:
«Двигаться быстро тут невозможно» Комбат милиции ДНР Шерхан о тактике ВСУ и трудностях при штурме Мариуполя
«Двигаться быстро тут невозможно»Комбат милиции ДНР Шерхан о тактике ВСУ и трудностях при штурме Мариуполя
16 апреля 2022
Зеленский заявил о начале битвы за Донбасс. По всей линии фронта идет обмен ударами, ВСУ обстреляли территорию России
Зеленский заявил о начале битвы за Донбасс.По всей линии фронта идет обмен ударами, ВСУ обстреляли территорию России
19 апреля 2022
Не договоримся. Украина угрожает отказаться от переговоров с Россией. Насколько для нее опасно такое решение?
Не договоримся.Украина угрожает отказаться от переговоров с Россией. Насколько для нее опасно такое решение?
20 апреля 2022

Иностранные наемники

Советник главы правительства Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин рассказал о том, что на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, вероятно, находятся старшие офицеры с Запада. По его словам, об этом заявляют боевики полка «Азов», а также попавшие в плен, сложившие оружие, а также вышедшие с территории мирные жители.

Гагин указал, что об этом также косвенно свидетельствуют попытки деблокировать бойцов «Азова» на заводе, а также стремление представителей западных стран договориться, в частности, президента Франции Эммануэля Макрона. Гагин предположил, что наемники могут быть «как минимум» из США, Великобритании, Франции.

Материалы по теме:
«Батальон за сутки превратился в кашу» Истории солдат украинской армии, попавших в плен в Донбассе
«Батальон за сутки превратился в кашу»Истории солдат украинской армии, попавших в плен в Донбассе
7 апреля 2022
«Тела закопали на заднем дворе» Как в Донбассе расследуют военные преступления и разыскивают виновных
«Тела закопали на заднем дворе»Как в Донбассе расследуют военные преступления и разыскивают виновных
12 апреля 2022
«Самое страшное уже позади» Как города и поселки Донбасса возвращаются к мирной жизни после ожесточенных боев
«Самое страшное уже позади»Как города и поселки Донбасса возвращаются к мирной жизни после ожесточенных боев
13 апреля 2022

Как сообщили в Министерстве иностранных дел России, в боевых действиях на территории Украины принимают участие около семи тысяч иностранных наемников. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, всего на Украине замечены наемники из 63 стран.

Президент России Владимир Путин заявлял, что число иностранных наемников, воюющих на территории Украины, постоянно растет.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Минобороны объявило о завершении эвакуации мирных жителей с «Азовстали»
Раскрыты планы ОПЕК по наращиванию добычи нефти
В Сербии предрекли уничтожение доллара
В сети вспомнили знаменитый московский магазин с импортными товарами
Украина получит от Всемирного банка 1,5 миллиарда долларов
ВСУ снова обстреляли Донецк крупнокалиберными снарядами
Задержанный хорватский наемник рассказал об удержании людей в Мариуполе
Пленный хорватский наемник рассказал об отличии «Азова» от ВСУ
Звезда фильма «Майор Гром» объяснил разницу между жителями Москвы и Петербурга
Спрогнозировано будущее рубля к осени
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.