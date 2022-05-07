Украина заявила об эвакуации всех женщин, детей и пожилых с «Азовстали»

В Киеве заявили об эвакуации с «Азовстали» в Мариуполе всех женщин, детей и стариков

Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила о выполненном приказе президента Владимира Зеленского по эвакуации мирных жителей с территории мариупольского завода «Азовсталь». Об этом сообщается в ее Telegram-канале.

«Приказ президента выполнен: все женщины, дети и люди пожилого возраста из "Азовстали" эвакуированы. Эта часть мариупольской гуманитарной операции завершена», — написала Верещук.

Ранее Минобороны России заявило, что за день с территории «Азовстали» были эвакуированы 50 мирных жителей, в том числе 11 детей. Все они переданы представителям ООН и Международного комитета Красного Креста.

Между тем основатель бригады «Восток» Донецкой народной республики (ДНР) Александр Ходаковский заявил, что украинские военные вышли с территории завода с белым флагом.