Стало известно о выходе с «Азовстали» украинских военных с белым флагом

Основатель «Востока» Ходаковский заявил о вышедших с белым флагом с «Азовстали» бойцах ВСУ

Украинские военные вышли с завода «Азовсталь» в Мариуполе с белым флагом. Об этом в субботу, 7 мая, заявил основатель бригады «Восток» Александр Ходаковский в своем Telegram-канале.

По его словам, бойцы ВСУ вышли с белым флагом на главную дорогу, к ним также выдвигаются сейчас российские военные «в качестве парламентеров». Как отметил основатель бригады «Восток», это первый личный контакт военных обеих сторон с начала блокады Мариуполя.