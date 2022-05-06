Эвакуацию мирных жителей с «Азовстали» показали на видео

Минобороны России показало эвакуацию гражданских лиц с завода Азовсталь в Мариуполе

Минобороны России

Минобороны России показало эвакуацию гражданских лиц с завода «Азовсталь» в Мариуполе. Кадры опубликованы телеканалом «Звезда».

Ранее корреспондент ТАСС сообщил, что эвакуация с территории завода закончена. В Минобороны России рассказали, что за сутки эвакуированы 50 человек, в том числе 11 детей. Гуманитарная операция на «Азовстали» продолжится 7 мая, добавили в ведомстве.