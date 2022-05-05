Минобороны анонсировало открытие гумкоридора для эвакуации с «Азовстали»

Минобороны РФ 5, 6 и 7 мая откроет гумкоридор для эвакуации гражданских лиц с «Азовстали»

Министерство обороны России анонсировало открытие гуманитарного коридора 5, 6 и 7 мая для эвакуации гражданских лиц с территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию.

В соответствии с решением руководства Российской Федерации, исходя из гуманных принципов, Вооруженные силы России с 08:00 до 18:00 5, 6 и 7 мая 2022 года открывают гуманитарный коридор с территории металлургического комбината "Азовсталь" для эвакуации гражданских лиц (рабочего персонала, женщин и детей), о нахождении которых в подземных сооружениях комбината в очередной раз заявляют киевские власти Минобороны России

Уточняется, что в этот период Вооруженные силы России вместе с силами Донецкой народной республики (ДНР) в одностороннем порядке прекратят любые боевые действия, а подразделения будут отведены на безопасное расстояние.

Вывод мирных граждан будет обеспечен в любых избранных ими направлениях, как на территорию Российской Федерации, так и в подконтрольные киевским властям районы Минобороны России

Полная блокада ВСУ

Накануне министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что остатки группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) и нацбатов в Мариуполе полностью заблокированы на территории «Азовстали». Он добавил, что сейчас российские военные предпринимают попытки убедить остатки ВСУ и националистов сложить оружие и выйти с территории предприятия.

Неоднократные предложения к националистам выпустить мирных жителей и сложить оружие с гарантией сохранения жизни и достойного обращения в соответствии с нормами международного права ими проигнорированы» Сергей Шойгу министр обороны России

Мариуполь в настоящее время находится под полным контролем российской армии, в городе налаживается мирная жизнь, рассказал Шойгу. По словам главы Минобороны, также к мирной жизни возвращаются освобожденные от украинских военных территории Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Эвакуация мирных жителей

С 29 апреля при содействии ООН и Международного комитета Красного Креста (МККК) с завода «Азовсталь» в Мариуполе эвакуирован 101 человек. Это подтвердила координатор ООН на Украине Оснат Лубрани.

Среди эвакуированных были женщины, дети и пожилые люди, прятавшиеся от бомбардировок в бункерах под сталелитейным заводом. По словам Лубрани, все они смогли увидеть дневной свет после двух месяцев. Она не исключила, что на «Азовстали» может оставаться еще много гражданских лиц, и выразила готовность вместе МККК вернуться на завод для новой эвакуации.

3 мая о ситуации с эвакуацией гражданских с территории завода рассказал президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с французским лидером Эммануэлем Макроном. Российский лидер подчеркнул важность договоренностей с генеральным секретарем ООН Антониу Гуттеришем, которые позволили начать вывод мирных жителей.

Путин указал Макрону на тот факт, что западные СМИ и официальные лица игнорируют военные преступления украинской стороны, часто, не разобравшись в ситуации, обвиняя во всем Россию.

Оценка США

США позитивно оценивают усилия по доставке гражданских лиц в безопасное место на Украине. Так официальный представитель госдепартамента Нед Прайс прокомментировал открываемые Россией гумкоридоры для эвакуацией мирных граждан с территории «Азовстали». Его слова приводит РИА Новости.

Каждый раз, когда какое-то лицо может воспользоваться гуманитарным коридором или гуманитарной паузой, чтобы достичь безопасности, является положительным моментом Нед Прайс официальный представитель госдепартамента США

При этом представитель Госдепа посетовал, что США хотели бы увидеть «более длительный по времени гуманитарный коридор и гуманитарный доступ».

Кроме того, Прайс обвинил Россию в том, что та, по мнению Вашингтона, использует свою обеспокоенность гуманитарными вопросами в качестве предлога для возобновления обстрелов «осажденных районов, в том числе в Мариуполе».