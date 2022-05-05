Минобороны анонсировало открытие гумкоридора для эвакуации с «Азовстали»
Министерство обороны России анонсировало открытие гуманитарного коридора 5, 6 и 7 мая для эвакуации гражданских лиц с территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию.
В соответствии с решением руководства Российской Федерации, исходя из гуманных принципов, Вооруженные силы России с 08:00 до 18:00 5, 6 и 7 мая 2022 года открывают гуманитарный коридор с территории металлургического комбината "Азовсталь" для эвакуации гражданских лиц (рабочего персонала, женщин и детей), о нахождении которых в подземных сооружениях комбината в очередной раз заявляют киевские власти
Уточняется, что в этот период Вооруженные силы России вместе с силами Донецкой народной республики (ДНР) в одностороннем порядке прекратят любые боевые действия, а подразделения будут отведены на безопасное расстояние.
Вывод мирных граждан будет обеспечен в любых избранных ими направлениях, как на территорию Российской Федерации, так и в подконтрольные киевским властям районы
Полная блокада ВСУ
Накануне министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что остатки группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) и нацбатов в Мариуполе полностью заблокированы на территории «Азовстали». Он добавил, что сейчас российские военные предпринимают попытки убедить остатки ВСУ и националистов сложить оружие и выйти с территории предприятия.
Неоднократные предложения к националистам выпустить мирных жителей и сложить оружие с гарантией сохранения жизни и достойного обращения в соответствии с нормами международного права ими проигнорированы»
Мариуполь в настоящее время находится под полным контролем российской армии, в городе налаживается мирная жизнь, рассказал Шойгу. По словам главы Минобороны, также к мирной жизни возвращаются освобожденные от украинских военных территории Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Эвакуация мирных жителей
С 29 апреля при содействии ООН и Международного комитета Красного Креста (МККК) с завода «Азовсталь» в Мариуполе эвакуирован 101 человек. Это подтвердила координатор ООН на Украине Оснат Лубрани.
Среди эвакуированных были женщины, дети и пожилые люди, прятавшиеся от бомбардировок в бункерах под сталелитейным заводом. По словам Лубрани, все они смогли увидеть дневной свет после двух месяцев. Она не исключила, что на «Азовстали» может оставаться еще много гражданских лиц, и выразила готовность вместе МККК вернуться на завод для новой эвакуации.
3 мая о ситуации с эвакуацией гражданских с территории завода рассказал президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с французским лидером Эммануэлем Макроном. Российский лидер подчеркнул важность договоренностей с генеральным секретарем ООН Антониу Гуттеришем, которые позволили начать вывод мирных жителей.
Путин указал Макрону на тот факт, что западные СМИ и официальные лица игнорируют военные преступления украинской стороны, часто, не разобравшись в ситуации, обвиняя во всем Россию.
Оценка США
США позитивно оценивают усилия по доставке гражданских лиц в безопасное место на Украине. Так официальный представитель госдепартамента Нед Прайс прокомментировал открываемые Россией гумкоридоры для эвакуацией мирных граждан с территории «Азовстали». Его слова приводит РИА Новости.
Каждый раз, когда какое-то лицо может воспользоваться гуманитарным коридором или гуманитарной паузой, чтобы достичь безопасности, является положительным моментом
При этом представитель Госдепа посетовал, что США хотели бы увидеть «более длительный по времени гуманитарный коридор и гуманитарный доступ».
Кроме того, Прайс обвинил Россию в том, что та, по мнению Вашингтона, использует свою обеспокоенность гуманитарными вопросами в качестве предлога для возобновления обстрелов «осажденных районов, в том числе в Мариуполе».