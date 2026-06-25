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16:16, 25 июня 2026Бывший СССР

Захарова предложила ЕС задать неудобный вопрос Зеленскому

Захарова: ЕС не спросил Зеленского об ударах по Донбассу при обсуждении прав человека
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Европейскому союзу (ЕС) в контексте обсуждения прав человека следовало бы задать президенту Украины Владимиру Зеленскому вопрос о том, почему Киев наносит удары по жителям Донбасса, хотя называет их своими гражданами. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«В адрес режима Зеленского не прозвучало никаких претензий (...) относительно полной дискриминации этнических русских, русскоязычных граждан, гонений на каноническое православие, коррупции, ущемления свободны слова, насильственной мобилизации, политических преследований и так далее», — сказала она, комментируя состоявшийся в Брюсселе диалог ЕС и Украины по правам человека.

Дипломат подчеркнула, что ряд мониторинговых механизмов, включая наблюдательную миссию Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека на Украине и договорные органы ООН по правам человека, неоднократно указывал на наличие серьезных нарушений Киева по защите прав национальных и языковых меньшинств, а также верующих.

Ранее Захарова высмеяла желание Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) стать посредником по Украине. Она заявила, что организацию уличили в шпионаже на линии боевого соприкосновения.

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