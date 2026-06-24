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14:32, 24 июня 2026Мир

Захарова высмеяла желание ОБСЕ стать посредником по Украине

Захарова напомнила, как ОБСЕ шпионила на Украине в пользу Запада
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Anastasia Barashkova / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова министра иностранных дел Сергея Лаврова о том, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) является «полумертвой», напомнила как ее представители шпионили в пользу Запада на Украине. Об этом она написала в своем канале в Telegram.

«Самое смешное, что она еще претендует на посредничество в урегулировании конфликта на Украине. Помню, как они проявили себя на линии соприкосновения — шпионили под флагами ОБСЕ в пользу западников», — говорится в публикации.

Ранее член Общественной палаты Максим Григорьев заявил, что ОБСЕ не реагирует на удары Вооруженных сил Украины по гражданским объектам, так как давно не обеспечивает мир и безопасность в Европе.

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