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ООН подтвердила эвакуацию 101 человека с «Азовстали»

Координатор ООН на Украине Лубрани подтвердил эвакуацию 101 человека с «Азовстали»

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

С пятницы, 29 апреля, при содействии ООН и Международного комитета Красного Креста (МККК) с завода «Азовсталь» в Мариуполе эвакуирован 101 человек. Об этом говорится в заявлении координатора ООН на Украине Оснат Лубрани, передает РИА Новости.

Среди эвакуированных были женщины, дети и пожилые люди, прятавшиеся от бомбардировок в бункерах под сталелитейным заводом. По словам Лубрани, все они смогли увидеть дневной свет после двух месяцев.

В поселке Мангуш, недалеко от Мариуполя, к беженцам присоединились еще 58 человек, пожелавших выехать из этого района. Во вторник, 3 мая, сотрудники ООН сопровождали 127 человек до Запорожья, что находится в 127 километрах от Мариуполя. Координатор отметила, что некоторые из эвакуированных предпочли не следовать в общей колонне.

Лубрани не исключает, что на «Азовстали» может оставаться еще много гражданских лиц, и выразила готовность вместе МККК вернуться на завод для новой эвакуации. Она также напомнила, что операция была согласована сторонами конфликта в развитие контактов генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в ходе его визитов в Москву и Киев.

Ранее вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук говорила, что «Азовстали» находится почти тысяча мирных жителей. Российские власти, в свою очередь, до последнего сомневались, что на заводе есть гражданские лица.

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Платон Щукин
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