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На Украине заявили о почти тысяче мирных жителей на «Азовстали»

Вице-премьер Украины Верещук заявила о почти тысяче мирных жителей на «Азовстали»

Фото: Александр Ермоченко / Reuters

На территории завода «Азовсталь» в Мариуполе находится почти тысяча мирных жителей. Об этом заявила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук, передает ТАСС.

По словам Верещук, на территории «Азовстали» находится около тысячи гражданских лиц и 500 раненых украинских военных. Она призвала открыть гуманитарный коридор и вывести через него этих людей, а также обратилась к мировому сообществу с просьбой «сфокусировать усилия» на ситуации вокруг завода.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу доложил главе государства Владимиру Путину, что на «Азовстали» были блокированы свыше двух тысяч украинских военных. Президент в свою очередь дал приказ отменить штурм завода, указав на нецелесообразность подобной тактики и необходимость сохранения жизни российских военных.

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Алевтина Запольская
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