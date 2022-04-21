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Шойгу доложил Путину о ситуации с боевиками в «Азовстали»

Шойгу сообщил Путину о 1478 сдавшихся боевиках на заводе «Азовсталь» в Мариуполе

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Более двух тысяч боевиков сейчас блокированы на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, 1478 уже сдались. Об этом доложил президенту России Владимиру Путину министр обороны Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

«Сейчас весь Мариуполь находится под контролем Вооруженных сил РФ, ЛНР и ДНР, боевики надежно заблокированы на территории завода "Азовсталь"», — сообщил Шойгу на встрече с главой государства. Он также подчеркнул, что пока с завода не вышел никто.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что металлургический комбинат «Азовсталь» будет под контролем Вооруженных сил РФ в скором времени, российские военные возьмут его 21 апреля. «Сегодня до обеда или после обеда "Азовсталь" будет полностью под контролем Вооруженных сил Российской Федерации. Все готово, стратегии готовы, воины готовы, только нужно время», — сказал он.

Путин 24 февраля объявил о начале специальной операции России на Украине. В обращении россиянам Владимир Путин пояснил, что на такие меры Москву вынудила сложная обстановка в Донецкой и Луганской народных республиках.

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Варвара Кошечкина
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