Кадыров заявил о взятии под контроль «Азовстали» в скором времени

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что «Азовсталь» будет под контролем Вооруженных сил РФ

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что металлургический комбинат «Азовсталь» будет под контролем Вооруженных сил РФ в скором времени. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Сегодня до обеда или после обеда "Азовсталь" будет полностью под контролем Вооруженных сил Российской Федерации. Все готово, стратегии готовы, воины готовы, только нужно время», — заявил Кадыров.

По его словам, для Запада и Европы это будет «неприятная новость», а для всех «нормальных людей которые живут и хотят жить в мире и согласии, — это очень приятная новость». «Больше не будут в Луганске и Донецке мучать людей. Больше не будут на Украине убивать мирных жителей», — сказал глава Чечни.

«А вы не поверили. Надо было раньше сдаваться», — подчеркнул Кадыров. Он также выразил уверенность, что Вооруженные силы России всегда примут лучшее и правильное решение.

Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что украинская сторона сорвала операцию по эвакуации с территории комбината «Азовсталь». По его словам, заявленная гуманитарная операция киевскими властями была «цинично сорвана», указанным коридором никто не воспользовался.