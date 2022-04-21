Путин приказал отменить штурм «Азовстали»

Путин приказал отменить штурм промзоны «Азовстали» в Мариуполе из-за нецелесообразности

Президент России Владимир Путин в разговоре с главой Минобороны Сергеем Шойгу приказал отменить штурм «Азовстали» в Мариуполе. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Верховный главнокомандующий назвал штурм промзоны нецелесообразным и подчеркнул, что его отмена объясняется соображениями сохранения жизни российских военных.

По его словам, российским солдатам и офицерам не нужно лезть в катакомбы и проводить зачистку под землей промышленного объекта. В связи с этим Путин потребовал у министра обороны Шойгу заблокировать промзону «Азовстали» в Мариуполе так, чтобы «муха не пролетела».

Во время доклада по спецоперации на Украине глава Минобороны Шойгу доложил главе государства об освобождении Мариуполя. Он сообщил, что боевики в городе четыре раза прикрывались мирными жителями при отходе, выгоняя их из подвалов домов. Путин поручил представить участвовавших в боях российских военных к государственным наградам.

Бои в Мариуполе продолжались с конца февраля. В начале апреля официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил о полной блокировке города. Основными очагами сопротивления украинских военных в Мариуполе он называл центр города, порт и «Азовсталь».

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент Владимир Путин. Он назвал основной целью операции защиту жителей республик Донбасса. 20 апреля глава государства заявил, что Россия добьется нормализации жизни в ДНР и ЛНР.