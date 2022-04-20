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Путин выразил уверенность в нормализации жизни в Донбассе

Президент Путин заявил, что Россия добьется нормализации жизни в Донбассе

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Россия добьется нормализации жизни в Донбассе. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

Он выразил уверенность в том, что для этого будут последовательно сделаны все необходимые шаги.

По словам Путина, именно продолжительный военный конфликт на Донбассе стал причиной для начала Россией спецоперации по демилитаризации Украины.

Он также выразил уверенность в скором наступлении мир в регионе.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг все сомнения в выполнении задач спецоперации. По его словам, поставленные перед российскими военными задачи хорошо известны обществу и в Кремле не сомневаются в успешном выполнении целей.

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Сергей Истомин
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