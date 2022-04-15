В Кремле отвергли сомнения в выполнении целей спецоперации на Украине

Пресс-секретарь Путина Песков заявил об уверенности Кремля в выполнении целей спецоперации

Все цели и задачи специальной операции (СВО) России на Украине будут выполнены. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По словам Пескова, поставленные перед российскими военными задачи хорошо известны обществу и в Кремле не сомневаются в успешном выполнении целей.

«Они должны быть выполнены и будут выполнены. Никаких сомнений быть не должно», — подытожил Песков.

Также он отметил, что основной задачей является «освобождение» страны от «нацбатальонов».

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал помощь республикам Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Министерство обороны обещало выполнить объявленные президентом цели — один из наносимых на российскую технику знаков, латинская буква V, по версии ведомства, расшифровывается как «Задача будет Vыполнена».