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Минобороны объяснило смысл букв Z и V на российской военной технике на Украине

Минобороны России объяснило букву Z на российской технике значением «За победу»

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Латинская буква Z на российской военной технике, находящейся на специальной операции на Украине, означает «За победу», а литера V — «Сила в правде» и «Задача будет выполнена». Такое объяснение дало Минобороны в Instagram-аккаунте ведомства.

Военный эксперт центра военно-политической журналистики Борис Рожин ранее предполагал, что буква Z на российской военной технике, находящейся на специальной операции на Украине, может расшифровываться по фамилии украинского президента Владимира Зеленского.

2 марта глава Кемеровской области Сергей Цивилев объявил, что решил «переименовать» регион и добавить в название букву Z. Таким образом, в официальных документах регион будет значиться как КуZбасс.

Ранее бывший глава Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай заявил, что значение буквы Z, появившейся на российской военной технике, является секретом.

Позже главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил «Ленте.ру», что знак, скорее всего, имеет тактическую функцию и не нужен для распознавания техники в бою.

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Анна Щербакова
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